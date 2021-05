5 estabelecimentos são multados em ação para fiscalizar medidas de enfrentamento a Covid-19

Uma força tarefa liderada pela Polícia Militar foi as ruas de Araucária na noite desta sexta-feira, 28 de maio, para garantir que as medidas restritivas a circulação de pessoas e venda de bebidas alcoólicas impostas pelo Governo do Estado estavam sendo cumpridas.

Além da PM também participaram da operação a Guarda Municipal e fiscais da Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR). A ação teve início às 20h, exatamente o horário em que, pelo novo decreto, começa a valer o toque de recolher e a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólica em comércios e vias públicas.

Ao todo, foram vistoriados oito estabelecimentos comerciais, sendo que sendo que cinco deles foram multados no ato pelos fiscais da Vigilância e da SMUR por estarem descumprindo as medidas impostas pelo Governo do Estado como forma de enfrentar a proliferação do coronavírus. A força tarefa ainda teve revistar 64 pessoas, dispersar quatro aglomerações e encaminhar quatro proprietários dos comércios autuados ao comando da Polícia Militar de Araucária para preenchimento de Termo Circunstanciado. Todas responderão junto ao Poder Judiciário por descumprimento de medida sanitária.

Além das ações em estabelecimentos comerciais, a operação montou barreiras em algumas vias da cidade para verificar se as pessoas que estavam circulando no período de toque de recolher possuíam justificativa para isso. Foram 7 automóveis e duas motocicletas abordadas.