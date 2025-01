50 mil multas de trânsito foram aplicadas em Araucária em 2024

Dados do Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN) obtidos pelo O Popular mostra que só em 2024 foram aplicados na cidade exatos 50.404 autos de infração. O número de autos é 20% maior do que o registro em 2023, quando tivemos 39.910 multas anotadas em Araucária.

Isso significa que, em média, 138 multas foram aplicadas diariamente na cidade no ano passado. O grosso desses autos foram aplicados pelos agentes de trânsito da Prefeitura. Só em 2024 eles emitiram 39.963 multas. Outras 5.318 infrações foram registradas pelo DETRANPR, 3.877 pela Secretaria Nacional de Trânsito e 1.246 pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER).

Os dados obtidos por nossa reportagem mostram ainda a natureza de cada uma dessas infrações. 7.333 dessas multas foram gravíssimas, 19.684 graves, 20.434 médias e 2.953 leves. A pesquisa também mostra quais os principais artigos do código de trânsito que foram descumpridos pelos motoristas multados. Em primeiro aparece “transitar em velocidade superior a máxima permitida pela via em até 20%”. Foram 14.475 autos desse tipo. Deste total, 12.657 foram aplicados pelos agentes de trânsito da Prefeitura. 1.544 foram autuações de competência da Secretaria Nacional de Trânsito e 274 do DER (No quadro que ilustra esta matéria você confere os 15 tipos de multa mais registrados na cidade no ano passado).

Habilitações

O levantamento feito pelo O Popular também mostra que ao longo do ano passado 1.099 motoristas tiveram suas carteiras de habilitação cassadas ou suspensas pelo DETRAN. A grande maioria dos que perderam o direito de dirigir foram pessoas do sexo masculino: 826 (75,2%). Já as pessoas do sexo feminino somaram 273 (24,8%).

Quando analisamos os dados por faixa etária, vemos que a maioria dos que perderam a carteira tem mais de 50 anos (300 pessoas). Em seguida aparecem aqueles que têm entre 40 e 50 anos (258). Após os com idade entre 33 e 39 anos (234). Na sequência, os que têm entre 26 e 32 anos (219) e aqueles entre 18 e 25 anos (88).

As multas mais aplicadas em Araucária em 2024

Infração Total de Autos de Infração Transitar veloc sup máx permitida em até 20% 14.475 Estacionar em desacordo com a regulamentação – estacionamento rotativo 4.080 Transitar veloc sup máx permitida em mais de 20% até 50% 4.011 Deixar o condutor de usar o cinto segurança 3.485 Deixar de efetuar registro do veículo em 30 dias, qdo for transf a propriedade 2.099 Estacionar no passeio 1.527 Conduzir o veículo c/ equip do sistema de iluminação e de sinalização alterados 1.324 Conduzir veíc c/ defeito no sist de iluminação, sinaliz ou lâmpadas queimadas 1.036 Dirigir veículo manuseando telefone celular 898 Avançar sinal vermelho semáforo, exc onde houver sinaliz que perm conv à direita 758 Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado 653 Estacionar em desacordo com a regulamentação – vaga de carga/descarga 621 Conduzir o veículo com descarga livre 572 Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/ credencial 535 Estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização 524

Edição n.º 1448.