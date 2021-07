55% do público-alvo da vacina contra a Covid-19 já recebeu pelo menos uma dose

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) mostram que Araucária ultrapassou nos últimos dias a marca dos 50 mil moradores já beneficiados com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.

Isto significa que, em Araucária, 55,77% do público-alvo da campanha de imunização contra a Covid-19 já recebeu pelo menos uma dose da vacina. Em números absolutos 59.468 braços araucarienses já foram beneficiados por uma das quatro vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde aos brasileiros.

De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura, o público-alvo da campanha de imunização contra a Covid-19 são as pessoas com mais de 18 anos. Em Araucária, estima-se que são 106.635 cidadãos que preenchem esse requisito.

Embora haja motivos para comemorar, só será possível respirar aliviado mesmo quando rompermos a marca de 90% da população completamente imunizada, o que acontece somente quando se toma as duas doses (ou a dose única no caso da vacina da Janssen). É só quando se atinge esse índice que se alcança a chamada imunidade coletiva.

A tabela abaixo mostra como está dividida a população araucariense. A faixa etária que reúne mais pessoas é aquela compreendida entre 18 e 29 anos. Ao todo, são 31.023 pessoas, sendo que até o momento apenas 3.760 deles já começaram a receber a imunização. Se você está se perguntando como eles foram vacinados se a campanha ainda está nos 40 anos, a gente explica pra você. Não se trata de furas filas e sim de pessoas que se enquadravam em algum dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização (PNI), como profissionais de saúde, da educação, entre outros.

A tabela etária também mostra que, em alguns casos, a cidade chegou a vacinar mais até do 100% da previsão inicial de pertencentes aquele grupo de idade. Isto acontece porque os dados populacionais são estimados. Além disso, em alguns casos, as pessoas vacinadas aqui não residem no Município. É o caso, por exemplo, de muitos servidores públicos da saúde. Da mesma forma, porém, muitos trabalhadores de Araucária foram vacinados em Curitiba e assim por diante. Logo, no final das contas, os números se compensam e refletem sim a realidade.

Tipos de vacina

Os números da campanha em Araucária mostram ainda que a vacina da AstraZeneca segue sendo a mais aplicada por estas bandas. 44% dos braços araucarienses tomaram este imunizante. Em seguida aparece a Coronavac, com 27%. Um pouco abaixo está a Pfizer com 21,3% e, em quarto, a vacina da Janssen com 7,4%.

Segunda dose

A luz no final do túnel que representa a imunização, porém, ainda não é forte o suficiente para deixarmos de lado as medidas de prevenção à Covid-19. Isto porque o percentual de araucarienses que tomaram as duas doses da vacina (ou a vacina de dose única) é muito baixo: apenas 15,15% das pessoas. Destes, 7,4% são aqueles que tomaram o imunizante da Janssen e o restante os que já receberam as duas agulhadas da Coronavac, Pfizer e AstraZeneca.

Novas doses

Ao tempo em que celebra a aproximação dos 60% de vacinados com a primeira dose ou dose única, o Município vive a expectativa pela chegada de uma nova remessa de vacinas. O Ministério da Saúde já confirmou que o Paraná receberá outras 235,5 mil doses ainda esta semana. Os imunizantes são da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e beneficiarão em sua maioria aquelas pessoas pertencentes a faixa etária entre 30 e 39 anos.

A MARCHA DA VACINA EM ARAUCÁRIA

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021