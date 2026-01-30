Seis times entrarão em campo no domingo, 01 de fevereiro, para a estreia da 5ª edição da Copa Tião Calado, organizada pelo desportista Jamil de Jesus. “A expectativa é de que este seja um campeonato bastante movimentado, com equipes de alto nível. Tenho certeza de que os times estão preparados para apresentar excelentes jogos”, afirma.

Jamil organiza campeonatos há cinco anos, segundo ele, para incentivar o esporte amador na cidade. “Os campeonatos movimentam os clubes, criam oportunidades aos jogadores e oferecem uma ótima opção de lazer para aqueles que gostam de futebol”, declara. Acompanhe os jogos da rodada de estreia.

1ª rodada
Domingo (01/02)

Local –
Estádio Sebastião Calado
11h – Beira Rio X Grêmio
13h30 – Malucos X América
15h0 – Projeto Vencer X Tropical

Edição n.º 1500.