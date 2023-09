5ª edição do Concurso Miss EVA será no dia 22 de outubro

A ONG EVA já iniciou os preparativos para mais um Miss EVA, voltado às mulheres em tratamento contra o câncer que são assistidas pela entidade. Esta será a 5ª edição do concurso, que será realizado no domingo, 22 de outubro, às 14h, no Centro Dia Idoso, localizado na Avenida Nossa Senhora dos Remédios, 1073, bairro fazenda Velha. A entrada para quem quiser acompanhar será franca.

A exemplo das edições anteriores, quem comandará a apresentação dessa tarde glamourosa será a empresária e jornalista Gabi Rocha.

“No ano passado decidimos descentralizar e o concurso aconteceu na cidade da Lapa, onde a EVA também tem um escritório, mas esse ano decidimos fazer em Araucária novamente, que é a terra natal da ONG. Também optamos por um espaço maior, que é o Centro Dia Idoso, que nos foi cedido pela Secretaria de Assistência Social, para que todos os familiares e amigos das candidatas possam participar”, explica Adri Ribeiro, presidente da ONG EVA.

Segundo ela, o objetivo do Miss EVA é mostrar pra todo mundo que a paciente oncológica é linda, independente do estágio da doença. “O concurso é sempre um momento muito bonito e emocionante, onde nossas EVAs se sentem valorizadas, então é importante que toda a população de Araucária esteja presente”, afirma Adri.

Além do desfile de graça e beleza das candidatas, a 5ª edição do Miss Eva promete algumas atrações especiais, como show da Banda Duo Brothers e uma apresentação do grupo Especialistas da Alegria, formado por voluntários que levam felicidade aos pacientes oncológicos nos hospitais. “Teremos um grupo de príncipes que irão conduzir as meninas na passarela. São membros da diretoria da ONG EVA e homens que perderam suas esposas para a doença. Com certeza será uma tarde muito bacana, que ficará guardada na memória das nossas Evas”, declarou Adri.

Para organizar este evento, a ONG EVA conta com apoio de parceiros, entre eles a Sharp Transportes, Bella Pizza, Cactus Calçados e Cris Santos Semi Joias. “Também precisamos do apoio de uma loja de trajes de locação, que possa emprestar os trajes esporte fino e de gala para as meninas desfilarem, de uma floricultura para a decoração do salão e ainda de uma panificadora para fornecer o lanche para nossas pacientes oncológicas. Lembrando que nossos apoiadores terão visibilidade das suas empresas durante o nosso mega evento, que vai comemora o Outubro Rosa e promete ser um sucesso”, garante a presidente da ONG.

As candidatas interessadas em participar do Miss EVA poderão se inscrever através do link na legenda da foto.

Se inscreva através do link: Clique aqui

Edição n.º 1381