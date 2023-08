5ª rodada da Copa Inverno Araucária teve quatro jogos empolgantes

A 2ª Copa Inverno Araucária entrou na sua 5ª rodada e teve quatro jogos no domingo (30/07), no Estádio Pedro Nolasco Pizatto.

Os torcedores vibraram com a sonora goleada de 8X0 do Projeto Vencer sobre o Santa Clara e com as vitórias do Instituto Everest por 3X1 em cima do América e do Grêmio por 3X1 contra o projeto De Olho no Futuro. Os times do Tupy e do Celtics empataram em 3X3. O Panterões e o PSG ficaram de folga na rodada.

Com estes resultados, o Grêmio manteve a liderança do Grupo A com 12 pontos, Instituto Everest assumiu a 2ª posição com 9 pontos, Panterões está em 3º com 8 pontos, Projeto Vencer em 4º com 7 pontos e o Tupy é o 5º colocado também com 7 pontos. Pelo Grupo B o líder agora é o Celtics com 5 pontos, Projeto De Olho no Futuro é o 2º colocado com 4 pontos, América em 3º com 4 pontos e os times do Santa Clara e do PSG ainda não pontuaram. Acompanhe os jogos da 6ª rodada.

6ª rodada Copa Inverno domingo (06/08)

9h – PSG Araucária X Tupy

Local – Estádio Pedro Nolasco Pizatto

9h30 – Santa Clara X Grêmio

Local – Estádio Municipal Emílio Gunha

11h –Celtics X Projeto Vencer

Local – Estádio Pedro Nolasco Pizatto

13h – América X Panterões

Local – Estádio Pedro Nolasco Pizatto

15h – Instituto Everest X De Olho no Futuro

Local – Estádio Pedro Nolasco Pizatto

