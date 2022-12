6ª edição da Carreata dos Amigos do Resenha foi um sucesso

A carreata dos Amigos do Resenha realizou sua 6ª edição no domingo (11/12) e distribuiu cerca de 9 mil kits de doces para crianças de vários bairros de Araucária. Para levar ainda mais alegria aos pequeninos, alguns integrantes do grupo se fantasiaram de super-heróis e Papai Noel. A ação também contou com uma concentração no campo de futebol do União Itália, reunindo aproximadamente mil pessoas.







Segundo eles, o grupo nasceu em uma roda de futebol, onde o Vanderson “Capitão América” lançou a ideia, que foi prontamente acatada pelos amigos. A partir daí, eles passaram a se reunir todos os anos para organizar a carreata. “Nossa motivação está no sorriso e no abraço sincero e puro das crianças. É tanto amor e comprometimento envolvidos que fizemos até carreata na chuva e no frio. Para nós não importam as circunstâncias, o maior objetivo é sempre levar alegria para as crianças”, relata um dos integrantes do grupo.

Entre os “heróis” que participam de todo planejamento e execução do projeto estão o Vanderson “Capitão América”, Christian “Homem Aranha”, Serginho “Homem de Ferro”, Marcelo “Hulk”, Jessé “Flash”, Rodrigo “Super Homem”, Maurinho “Lanterna Verde”, Mixirica “DeadPool”, Guilherme “Chapolim”, Jack “Palhaço”, e Jair e Luan, os dois Papais Noéis. Também colaboram na organização o Fábio, a fotógrafa Gabi e os familiares dos “heróis”.

União

Os kits de doces são montados manualmente entre eles, através de uma linha de produção voluntária, que conta com a ajuda de parceiros e amigos. Mesmo com a distribuição desse ano atingindo a surpreendente marca de quase 9 mil kits de doces, a intenção dos amigos para o ano que vem é dobrar esse número.

“Nosso desejo é poder fazer a carreata em outras datas comemorativas, para atender ainda mais crianças, só não o fizemos por falta de recursos”, lamenta Christian, um dos “heróis”.

Quando termina um projeto, os amigos já começam outro, e você pode contribuir com eles fazendo um PIX, de qualquer valor, na chave fabiojrsantos47@gmail.com. Ou se preferir conhecer os heróis de perto, é só chegar no Bar Resenha, que fica na Rua Boleslau Wzorek, 135, bairro Estação. “A família Resenha agradece a todos e deseja um feliz natal e um próspero ano novo. Contamos com vocês no ano que vem para fazer uma festa ainda mais linda”, convidam.