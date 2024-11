6º Encontro Retrô acontece no próximo domingo (17)

O próximo domingo promete uma viagem no tempo para os fãs de videogames clássicos: o Encontro Retrô, evento que chega à sua sexta edição em grande estilo e já é uma tradição entre os entusiastas dos games antigos. Realizado na loja Cruel Games, espaço de referência para a comunidade gamer da cidade, o encontro revive as melhores lembranças dos anos 90 e 2000, reunindo pessoas que compartilharam a paixão por consoles e jogos antigos.

Com início às 10h, o evento inclui churrasco para os participantes e, como de costume, será uma celebração para aqueles que construíram amizades nos tempos das locadoras. Os organizadores do encontro contam que a ideia surgiu há cinco anos, com o objetivo de reunir antigos colegas. O grupo, que se conheceu jogando juntos, vem se encontrando anualmente desde então, e o evento só cresce, atraindo cada vez mais participantes.

O evento conta com um torneio de videogame, onde todos podem participar em um ambiente descontraído e amistoso. Embora o torneio seja apenas para diversão, ele cria o clima perfeito para relembrar as disputas da infância e adolescência, com direito a muita risada e brincadeiras entre os participantes. “Não é nada profissional, é só para dar risada e tirar sarro um do outro”, explica um dos organizadores.

As vagas são limitadas e o evento costuma atrair muitos participantes, por isso a organização recomenda que os interessados confirmem sua presença o quanto antes. O valor de participação é de R$ 50,00, incluindo o churrasco, enquanto as bebidas ficam por conta de cada participante.

Serviço

O evento acontece no próximo domingo, 17 de novembro, na Cruel Games, na rua Alagoas, 384, a partir das 10:00. Para confirmar presença e mais informações, entre em contato através do telefone (19) 99216-0147