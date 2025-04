7ª Conferência Municipal da Cidade será realizada no final do mês na Câmara Municipal

No dia 26 de abril, a Prefeitura de Araucária realizará a 7ª Conferência Municipal da Cidade, na Câmara Municipal. O evento está sendo realizado por meio da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), e a Conferência sendo coordenada pelo Conselho Municipal do Plano Diretor (CMPD), com tema central de “Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e com Justiça Social”.

Três assuntos serão abordados nas discussões entre os participantes, o primeiro será sobre a articulação entre os principais setores urbanos e com o planejamento das políticas públicas, onde englobará sobre o Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 e Habitação e Regularização Fundiária. Em seguida, será abordado sobre gestão estratégica e financiamento, envolvendo debates sobre a gestão das regiões metropolitanas, controle social e gestão democrática das cidades. Por último, os participantes discutirão sobre grandes temas transversais, o que inclui sustentabilidade ambiental e emergências climáticas e transformação digital e território.

Como participar?

Quem possuir interesse em participar da Conferência, deverá realizar uma inscrição, podendo ser como delegado ou observador. Essa inscrição poderá ser feita presencialmente no momento do credenciamento no dia do evento, porém, a organização pede que seja realizada com antecedência e de forma on-line para facilitar o processo.

Para se matricular como delegado é preciso ser associado, filiado ou vinculado à entidade ou ao segmento de Poder Público Municipal, movimentos populares, trabalhadores, empresários; entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa; e Organizações Não Governamentais. Em todos eles, a atuação fim deve ser na área de desenvolvimento urbano. Quem atuará como delegado possui direto a voz e voto na análise e votação, além disso, também estará habilitado a votar e ser eleito para representar Araucária na Conferência Estadual.

Já o observador não precisa estar vinculado a uma entidade ou segmento para participar, porém, seu direto a voz e voto é limitado. O participante terá voz e poderá votar apenas em etapas de análise e votação das propostas, mas não na eleição dos delegados para a Conferência Estadual.

Inscrições e programação

As inscrições on-line podem ser realizadas pelo link: https://araucaria.atende.net/subportal/conferencia-da-cidade. O dia inicia com o credenciamento das 8h às 9h, em seguida, a abertura acontecerá por painéis temáticos. O intervalo para o almoço acontecerá das 12h às 13h, com grupos de trabalho sendo realizado posteriormente. A plenária será às 16h, com a apresentação e votação das propostas para a Conferência Estadual das Cidades, e a eleição dos delegados.

Para mais informações, ou em caso de dúvidas, basta acessar o link (CLIQUE AQUI).