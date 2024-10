7º Setembro Cigano encerrou no domingo (29) com Mostra de Dança

A VI Caravana Mostra Dança Cigana, principal atração do Setembro Cigano, que acontece anualmente e está em sua 7ª edição, encerrou com chave de ouro o evento organizado pela Casa Eliseu Voronkoff. Solos, duos, trios e grupos de artistas que se dedicam ao estudo das Danças Ciganas se apresentaram no palco do centro cultural e encantaram o público.

A iniciativa surgiu a partir das aulas de dança que a Casa Eliseu promove no município. “Dar ao povo cigano maior visibilidade por meio da arte é uma forma de combater o preconceito que ainda existe contra a etnia. Ampliar nosso público, nos aproximarmos ainda mais dos ciganos e entender melhor a cultura deles, sem dúvida foi a maior conquista desta edição”, declara Ana Paula Frazão, gestora do espaço e coordenadora do evento.

Ana disse ainda que a Mostra de Dança é uma forma de celebrar a realização deste projeto, que também tem como objetivo lembrar a história triste dos ciganos que foram retirados do centro da cidade por total desinformação.

A Mostra encerrou o evento que desde 31 de agosto ofereceu uma ampla programação, incluindo shows, oficinas, exposições e debates sobre a cultura cigana, de forma gratuita.

Pela primeira vez o projeto contou com recursos do PROFICE (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura) da Secretaria de Estado da Cultura, que este ano teve apoio da Copel e da Gelopar.

A Casa Eliseu Voronkoff está localizada na Rua Julieta Vidal Osório, 413, no Centro. Mais informações pelo fone (41) 3031 5355 e pelo WhatsApp (41) 99850 6246.

Edição n.º 1435. Foto: Juliana Polly.