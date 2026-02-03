Com 80% do elenco completo, o Araucária SAF entrou na segunda semana de pré-temporada, focado na estreia no Campeonato Paranaense da Segunda Divisão – Segundona, que começa no dia 28 de fevereiro. Até agora o clube realizou 16 novas contratações, visando a competição estadual e a cobiçada vaga na primeira divisão.

Embora o elenco esteja quase completo, o Araucária ainda não definiu o local de mando dos seus jogos. “Recebemos todo o apoio da Prefeitura para jogar em Araucária, no entanto, a estrutura atual não atende aos requisitos necessários, pois faltam laudos de segurança e outras adequações no estádio municipal.

Por isso estamos negociando para mandar os nossos jogos na Vila Capanema, em Curitiba. Temos também uma segunda opção, que seria em Paranaguá”, relata o diretor executivo de futebol do Araucária, Adriano Lara.

O time araucariense estreia no dia 28 de fevereiro, contra o Paranavaí, na casa do adversário. “Até lá a gente pretende estar muito bem preparado, porque o nosso sonho é chegar na primeira divisão este ano”, afirma Lara.

