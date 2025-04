8ª Páscoa Solidária levará doces e diversão para as crianças do Capela Velha

A 8ª Páscoa Solidária organizada pelo Projeto Amigos do Bem acontecerá no próximo domingo (20/04), a partir das 14h, na Avenida Avestruz, próximo ao supermercado Hony, no bairro Capela Velha. A exemplo das edições anteriores, este ano os voluntários prepararam uma festa especial, que promete levar muita alegria para os pequeninos, com direito a doces e brincadeiras. “O evento já virou tradição e é sempre aguardado por todos. O principal objetivo é proporcionar um dia especial para os pequenos, repleto de atrações encantadoras e muito carinho”, afirmam os voluntários.

Nesta edição a festa contará com a presença dos palhaços Patati e Patatá Cover, do Coelhinho da Páscoa, além de sósias de personagens infantis que irão animar e interagir com a criançada durante todo o dia. Os cantores Bachega, Matheus Souza, Kedma Novaes e a dupla Guilherme e Gabriel também farão shows para animar ainda mais a festa.

“Teremos diversos brinquedos, como touro mecânico, piscina de bolinhas, cama elástica, tobogã inflável e até um incrível robô de LED. E como não poderia faltar, haverá distribuição de lanches (cachorro-quente e refrigerante), algodão doce e chocolates, tudo para que as crianças tenham uma Páscoa inesquecível”, declara o grupo.

Edição n.º 1461.