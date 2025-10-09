Desde a sua inauguração em 2018, a Casa Eliseu Voronkoff dedica o mês de outubro à literatura e ao incentivo à leitura. A iniciativa foi da autora e contadora de histórias Jacqueline Carteri, que também integrava a equipe do Centro Cultural, mas faleceu em 2022. Para dar continuidade ao seu legado, a Casa mantém em funcionamento todos os projetos idealizados por ela.

O Outubro Literário de 2025 traz em sua programação encontro de grupo de leitura, contação de histórias, distribuição de livros infantis e muito mais novidades. Na sexta-feira (10) o espaço recebe um grupo do Centro Dia do Idoso, que participará de uma conversa e uma contação de histórias online, porém ao vivo, com Tininha Calazans, narradora da cidade de São Paulo e parceira do centro cultural araucariense.

Na segunda-feira (13) acontece a abertura da Tenda de Escuta de Histórias, que foi confeccionada em lã pelas integrantes do projeto Tricontando, e que abrigará histórias escritas e narradas por Tininha, as quais poderão ser ouvidas pelos visitantes da Casa. O acesso será aberto e gratuito até o dia 31. Também no dia 13 acontecerá uma doação de acervo de livros infantis para a Associação Reação Periférica, localizada no Jardim Israelense.

No dia 16 de outubro, às 19h, acontece o encontro do grupo de leitura Café com Prosa, onde será analisado o livro O Perigo de Estar Lúcida, de Rosa Monteiro. No dia 19, às 15h, será realizada uma Roda de Conversa sobre Sustentabilidade Financeira de Iniciativas Culturais, ação estruturada do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, com intervenções artísticas da Cultura Hip Hop, em parceria com a Associação Reação Periférica.

Com data ainda a ser definida deve acontecer também o lançamento do livro ‘Me Traga Uma Surpresa Da Lua’, de Cindy de Carlos. No dia 28, no Teatro da Praça, será a vez do ‘Dia Internacional da Animação’, que em Araucária é produzido pela Casa Eliseu Voronkoff e o Cineclube Gengibirra.

O 8º Outubro Literário é uma parceria da Casa Eliseu Voronkoff, com a Agente Territorial de Cultura Ana Paula Frazão, a página de Incentivo à Leitura Capitu Lê e a Gato de Gola, artigos em tricô. Você poderá acompanhar toda a programação pela página @casaeliseu no Instagram, e também pelo site www.casaeliseuvoronkoff.com.br. Para mais informações, entre em contato pelo Whatsapp (41) 99850 6246.

Edição n.º 1486.