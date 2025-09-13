No dia 23 de setembro é comemorado o Dia do Cigano no Paraná e desde a sua inauguração, a Casa Eliseu Voronkoff, centro cultural independente localizado em Araucária, dedica o mês a celebrar a cultura dos povos ciganos. A Casa, que oferece aulas de Dança Cigana, realiza o mês temático também com a intenção de informar a população geral e, assim, combater o preconceito contra a etnia cigana. Em sua 8ª edição, o ‘Setembro Cigano’ tem programação tanto online, quanto presencial.

Nas redes sociais da Casa Eliseu Voronkoff é possível conferir uma contação de histórias dividida em 4 episódios, que narra a aventura do menino Nuno e sua Sopa de Pedra. Uma homenagem a Cláudio Iovanovitchi responsável pela pesquisa, ao lado de sua companheira Neiva, que originou o livro Zumi Barreshti – Sopa de Pedra, de Paula Giannini e ilustrações de Fil Felix. Cláudio, gigante militante pelos direitos dos Povos Ciganos, faleceu em 2025. E ainda, uma entrevista com Hayanne Iovanovitchi, sobre o Museu de Memórias da Imigração Cigana em Curitiba.

Presencialmente acontece a exposição Olhares Ciganos, com registros de Juliana Poly, da Oficina de Audiovisual realizada em acampamento cigano, localizado em São José dos Pinhais, em 2024. A exposição ocupa o saguão da Câmara Municipal de Araucária até 30 de setembro. E no dia 28 de setembro, a partir das 14h, acontece a 8ª Caravana – Mostra de Dança Cigana da Casa Eliseu Voronkoff. As inscrições já estão abertas e são para solos, duos, trios e grupos, e seguem até o dia 25 de setembro. Para participar basta acessar o link:

https://forms.gle/6GUcuzrSKbUbxWAMA

Durante todo o mês de setembro o centro cultural está recebendo doções de alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e higiene pessoal, fraldas e leite. As arrecadações serão encaminhadas a acampamentos ciganos.  

O ‘Setembro Cigano’ na Casa Eliseu Voronkoff é uma parceria com a Agente Territorial de Cultura Ana Paula Frazão, a Confederação Brasileira Cigana e o Grupo Lien Gitan. E tem o apoio do Estúdio Bunker Cultural, BadRec Audiovisual e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

SERVIÇO

Exposição Olhares Ciganos, de Juliana Poly

De 08 a 30 de setembro, na Câmara Municipal de Araucária

R. Irmã Elizabeth Werka, 55 – Estação

8ª Caravana – Mostra de Dança Cigana da Casa Eliseu Voronkoff

28 de setembro, a partir das 14h, na Casa Eliseu Voronkoff

R. Julieta Vidal Ozório, 413 – Centro

Inscrições de 05 a 25 de setembro, em: https://forms.gle/6GUcuzrSKbUbxWAMA   

Programação online: https://www.instagram.com/casaeliseu/

Informações: 41 3031 5355 – 41 99850 6246

Edição n.º 1482.