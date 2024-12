9ª Edição do RockMix acontece neste sábado (14)

O RockMix é um projeto que teve início em 2012 e, desde então, já realizou nove edições, consolidando-se como um evento que une cultura, arte e solidariedade. Apesar de ter enfrentado pausas devido à pandemia e outros contratempos ao longo de sua trajetória, o propósito que originou o projeto permanece inabalável: promover um evento cultural com atrações artísticas diversificadas e destinar toda a renda arrecadada para instituições ou pessoas que necessitam de algum tipo de ajuda.

Desde sua criação, o RockMix já proporcionou apoio a diversas causas, incluindo pessoas e instituições. Cada edição foi marcada pelo engajamento da comunidade e pela combinação de entretenimento e solidariedade.

A edição deste ano será especialmente dedicada ao Albari Busquette, proprietário do Salão Iguaçu. O Salão Iguaçu tornou-se parte da história local, assim como Albari, uma figura muito conhecida e querida pela comunidade. Atualmente, ele enfrenta problemas de saúde que trouxeram dificuldades financeiras para ele e sua família. Em razão disso, o RockMix se propôs a reverter a renda do evento para oferecer o suporte para a família de Albari.

O evento será realizado a partir das 14 horas, no sábado dia 14 de dezembro, com o espaço completamente preparado para receber os visitantes. Entre as atrações, estão a banda Dr. Rock e a presença do DJ Vaga Elektro. Além disso, haverá um espaço especialmente dedicado às crianças, proporcionando diversão para os pequenos, enquanto os adultos poderão desfrutar de opções gastronômicas como chopp gelado e o clássico pão com bife.

Serviço

A 9º edição do RockMix acontece neste sábado, 14 de dezembro, a partir das 14:00 no Espaço Churrasco na Brasa, na Av. Archelau de Almeida Torres, 284, no Centro. Os shows começam a partir das 16:00 e o valor da entrada é R$10,00 reais.