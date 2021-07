A beleza da Espiritualidade

O amor é a essência da espiritualidade! Espiritualidade é um encontro de corações.

Espiritualidade é um assunto de coração para coração. O meu coração, com o coração do outro; o meu coração, com o coração da vida e da existência; o meu coração, com o coração da natureza e de toda a criação; o meu coração, com o coração do Criador.

E do encontro de corações brotam as mais belas manifestações de Deus. Quando os corações se encontram, Deus se expressa por meio de nossos pensamentos amorosos, por meio de nossas palavras amorosas, por meio de nossas ações amorosas, por meio de nossas escolhas amorosas. E isso é pura espiritualidade.

Onde existe espiritualidade há fartura, há alegria, há paz, há bondade, há ternura, há compaixão. Na espiritualidade, manifestam-se todas as riquezas e abundâncias divinas, e o ser humano não precisará mais mendigar. Deixa de ser mendigo e assume sua natureza de filho de Deus!

A espiritualidade é a essência do amor! E onde há amor, não há carências, nem internas, nem externas.

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021