A Belinha está perdida!

A cadelinha Belinha fugiu na tarde de terça-feira (8), nas proximidades da Comab e do Mineiro Bate Bola, no Estação. A cachorrinha é de porte pequeno/médio, tem pelagem branca/marrom claro, tem a barriga mais escura e está com os pelos cortados.

A pequena tem medo de chuva e fugiu no momento em que o tempo virou, na terça. Belinha é muito carinhosa, mas quando está com medo fica arisca. A família é muito apegada e está em busca da pequena.

O telefone para contato é (41) 99999-3327 – Talita / (41) 999745-5590 – José Montanari