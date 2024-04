Focada na preservação do meio ambiente e na adoção de práticas empresariais responsáveis, a empresa A. Bezerra Comércio de Toldos, está completando 30 anos e orgulha-se de estar na vanguarda da sustentabilidade.

Com sede administrativa e depósitos localizados em Curitiba, a empresa atende clientes da capital e região metropolitana, demais cidades do Paraná e ainda os estados de Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

“Somos ecologicamente corretos, fazemos a captação de água da chuva para limpeza das tendas e temos captação de energia solar para transformação em energia elétrica. Também temos uma frota composta por veículos modernos, com baixo índice de emissão de poluentes. Ressalto que ao longo desses 30 anos, a preocupação com o meio ambiente sempre norteou os negócios da empresa”, diz Marco Antônio Bezerra, sócio-proprietário.

A A. Bezerra trabalha com locação e venda de tendas para eventos, galpões para armazenamento, locação de tablados, palcos, mesas e cadeiras. “Atendemos os variados tipos de eventos, como feiras, festas, shows, exposições, entre outros, principalmente organizados por prefeituras e órgãos sociais, sempre com a qualidade que nossos clientes merecem”, afirma o empresário.

A. Bezerra Tendas e Coberturas há 30 anos na vanguarda da sustentabilidade 1

Mercado aquecido

Desafios não faltaram ao longo dos anos, mas a empresa sempre se manteve firme e forte, acompanhando a evolução do mercado, visando atender as necessidades dos seus clientes, que são a razão do seu desenvolvimento. Marco lembra que nesse tipo de negócio, locações de tendas e galpões, a procura é sempre grande, e avalia o mercado atual como bastante promissor. “A redução dos espaços urbanos acaba sendo benéfica para nosso ramo, porque muitos clientes optam pela praticidade das tendas. Os galpões lonados também tem sido vistos como vantajosos, porque além da montagem rápida pelo fato de serem estruturas temporárias, não influenciam na permeabilidade do solo”, explica.

A. Bezerra Tendas e Coberturas há 30 anos na vanguarda da sustentabilidade 2

De pai pra filhos

A A. Bezerra foi fundada em 1994 pelo empresário Antônio dos Santos Bezerra e sua esposa Ana Kovalski Bezerra, que ainda acompanham os negócios, porém hoje quem comanda são os filhos Marco Antônio Bezerra e Ana Paula Bezerra. “Meu pai e minha mãe fundaram a empresa e hoje podemos dizer que ela é totalmente familiar e passa aos nossos clientes a confiabilidade que sempre foi nossa marca de sucesso”, pontua Marco.

Os principais clientes da A. Bezerra atualmente são as prefeituras de Curitiba e Araucária, Senai, Fazenda Mateira (MS), Schattdecor, Cargolift, Tortuga, GPC Química, Omis do Brasil e Tecnocoat.

Serviço

A A. Bezerra está localizada na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5179, e os endereços dos depósitos são: Rua Álvares de Azevedo, 340 e Rua Arthur Martins Franco, 1769, todos em Curitiba. Os contatos podem ser através dos fones (41) 3288-1404 e (41) 3095-1748 e Whatsapp (41) 99969-0122. Você pode conhecer mais sobre a empresa no site www.abezerra.com.br e Instagram @abezerratendas.