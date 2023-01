Coluna: A Chácara da Família Pianowski

Antes que a Represa do Passaúna formasse o lago que abastece Araucária e a Região Metropolitana, na localidade de São Miguel havia um lugar frequentado por centenas de pessoas, principalmente nas férias e finais de semana. A chácara pertencia à Família Pianowski, possuía um lago natural onde era permitido nadar, andar de barco ou em pedalinhos que havia no local. Era cercado por uma área verde onde havia campo para prática de esportes, espaço de lazer e muito contato com a vida do campo.

Este bonito espaço, fazia parte entre tantos outros da área de São Miguel, era utilizado por visitantes e moradores, era de uma paz e silêncio constantes, próprio para descanso, antes da construção da piscina do Seminário Menor São Vicente de Paulo, os jovens seminaristas vinham em turmas para nadar neste lago, pois como devem lembrar, o Seminário era uma escola em regime de internato para formação de futuros sacerdotes. No Bairro São Miguel há internatos e escolas que homenageiam também a São Vicente de Paulo, e por ter essas escolas próximo, possivelmente fosse por isso o encontro com o silêncio e tranquilidade deste lugar.

Mas, assim como entre tantos outros pontos desta nossa cidade, esse lugar deixou de existir quando o Governo do Estado e a Sanepar resolveram construir a Barragem do Passaúna neste lugar. Grandes áreas de terras produtivas foram tomadas pelas águas, diversas casas foram desmanchadas, trocadas de lugar e muitas ficaram abandonadas para serem engolidas pela represa. E a Chácara da Família Pianowski foi mais uma delas.

Esse lugar hoje está debaixo da água, as secas de 2021 e 2022, baixaram as águas e quase pode ser vista novamente essa antiga área. Mas, como sempre o progresso tem um preço alto, e, apesar de ser um lugar muito procurado e conhecido, não houve como salvar esse pedaço de paraíso. Mais um lugar que deixou de existir em nome do progresso. Mesmo sendo um tanto triste é considerado um sacrifício necessário. Muitos conheceram pessoalmente este lugar que existiu até o ano de 1977, os que nasceram depois deste ano, só o conhecem assim em forma de fotografia, mas podem ter certeza, foi um dos melhores e mais bonitos lugares que já existiu em Araucária.