A chamado de moradores, Guarda Municipal de Araucária atende caso de agressão contra mulher no último sábado (24)

A Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência de agressão na rua Manoel Torquato da Rocha Reis, no bairro Tindiquera, às 22h15 da noite do último sábado (24).

Atendendo a solicitação de populares, a GM prendeu um agressor após ter lesionado sua companheira em via pública. Quando a equipe chegou ao local, a vítima, que estava em veículo Ford Ka, desembarcou e se dirigiu aos GMs pedindo socorro.

O homem foi abordado e, diante das lesões aparentes nas mãos e braços da vítima, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências.