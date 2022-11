A Copa do Mundo e o Natal Iluminado

No passado quando a camisa verde amarela representava futebol, o povo discutia quem realmente estava arrebentando com a bola e se o país seria campeão. Daí veio a Lava Jato e com ela a camisa virou símbolo político de uma parcela da população. Agora a encrenca ta posta. O pessoal que enfiou a camisa da seleção na política perdeu a eleição e tão praticando terrorismo com apoio de forças armadas uniformizadas. Pior ainda. Como não aceitam derrota também não desejam torcer pelo sucesso da seleção e com isso a outra parte da torcida, receosa, não quer nada com gente armada e assim a pátria amada continua arriada. O imbróglio tá criado em relação a torcida dividida.

Quanto aos bilionários jogadores, como não vivem aqui e só pensam em dinheiro, devem sonhar com presente de presidente. É sabido que Bolsonaro diminuiu a multa de R$ 188 milhões do imposto de renda do Neymar por R$ 8 milhões e acredito que a maioria pensa igual e tem motivos de sobra de querer ganhar a copa pra quem sabe aplacar os ânimos do Leão e da torcida também.

Como árabe tá na moda impressionando o mundo lá, outro árabe anda barbarizando na administração publica por cá e não é só pelo Natal Iluminado deste ano que por si só já merece elogios.

O Hissan será um marco referencial na cidade de Araucária em todos os sentidos administrativos e único que ele implementou na cidade nestes anos todos, além de ser diferencial histórico na qualidade de vida dos moradores da zona rural pela estupenda malha viária que solidifica nestes dois mandatos.