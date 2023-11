À espera do primeiro filho, araucariense faz vaquinha para conseguir montar o enxoval

A chegada de um bebê é o momento mais importante na vida de qualquer família, marca um período de grandes transformações e adaptações. Mas para isso, é preciso que haja toda uma estrutura para receber o novo membro da família, algo que a Michele Regiane de Lima, moradora do Jardim Condor, no bairro Capela Velha, não tem.

Ela ficou desempregada pouco antes de saber que estava grávida e hoje, no oitavo mês de gestação, está tendo dificuldades para comprar o enxoval do seu primeiro filho, o Levi. Ela e o marido também tiveram que sair da casa onde moravam e atualmente vivem de favor na casa de familiares.

“Minha gravidez é de risco devido à pressão alta e diabetes gestacional, o que me impediu de fazer alguma coisa para conseguir uma renda extra. Meu filho vai nascer e não tenho quase nada, principalmente fraldas descartáveis e produtos de higiene infantil, que são itens bastante caros”, lamenta a moça.

Diante da situação dramática da Michele, familiares da moça estão fazendo uma vaquinha solidária, no intuito de arrecadar recursos para poder montar o enxoval do Levi. Para ajudar, basta fazer um PIX de qualquer valor na chave 076 227 989 32. E se você quer contribuir doando roupinhas, fraldas e itens de higiene para bebês, entre em contato com a Michele pelo fone (41) 99977-3429.

Edição n.º 1390