A Fábrica Festas e Eventos inaugurou novo espaço para entregar eventos ainda melhores para seus clientes

A Fábrica Festas e Eventos inaugurou recentemente um novo espaço, ampliando suas possibilidades para a realização de formaturas, festas de 15 anos e casamentos. Com uma estrutura sofisticada, o local conta com uma escadaria para a entrada das debutantes, um lindo lustre e capacidade para até 400 pessoas, oferecendo um ambiente elegante e confortável para grandes celebrações.

Segundo Meri Ruvinski, proprietária do espaço e decoradora com 25 anos de experiência no ramo, o objetivo é proporcionar eventos totalmente personalizados. “No espaço do Campina das Pedras nós realizamos festas de 15 anos, formaturas, casamentos, tudo personalizado conforme o cliente quer. Ele escolhe a cor da decoração, iluminação, escolhe cardápio, jantar ou coquetel. Nós fazemos pacotes e personalização conforme o cliente necessita.”, contou.

A nova estrutura segue em constante evolução, com melhorias previstas para este ano, “Esse ano eu vou investir mais nele ainda para deixar um lugar referência mesmo em eventos”, afirma Meri.

A procura pelo espaço tem sido intensa, e a agenda para 2026 já está aberta, com poucas vagas disponíveis para este ano. “Tem que correr atrás da agenda, porque graças a Deus está uma procura bem boa, o pessoal reserva e vai pagando aos poucos até a data do evento. Fazemos parcelamentos no cartão também”, destacou a proprietária.

Com uma trajetória consolidada, a empresa tem nome reconhecido em Araucária quando o assunto é organização de casamentos e eventos. “O nome Meri Ruvinski é bem conhecido em Araucária. A Fábrica Festas tem 10 anos, mas o meu nome como decoradora é conhecido já há uns 25 anos, que é o tempo que eu trabalho com festas”, completou.

Sua paixão pelo ramo começou de forma despretensiosa, ao organizar o casamento de um irmão, e desde então tornou-se uma verdadeira vocação. “Comecei no ramo de festas fazendo o casamento de um irmão, e continuei porque me apaixonei pelas festas, por fazer a felicidade dos outros. Gosto de saber que estou levando alegria para os outros, realizando seus sonhos. Então, não consigo abandonar essa profissão. É um vício, e sou apaixonada pelo que faço”, afirmou a empreendedora.

Edição n.º 1457. Nina Santos.