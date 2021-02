A HORA É DE TRABALHAR! Comércio de Araucária atende a chamado da ACIAA e estará aberto nos dias de Carnaval

Compartilhe esta notícia

Dezenas de comércios e serviços instalados em Araucária atenderam ao chamado da Associação Comercial (Aciaa) e anunciaram que manterão as portas abertas nos dias de Carnaval, segunda, terça e quarta-feira,15, 16 e 17 de fevereiro.

A ação vai ao encontro da decisão de diversos órgãos públicos que anunciarão expediente normal nos dias de Carnaval deste ano de 2021. Em Araucária, por exemplo, todas as repartições das secretarias municipais estarão de portas abertas. Nos órgãos públicos também haverá expediente. No Poder Judiciário a mesma coisa e na Câmara de Vereadores também será dia de trabalho normal. A exceção neste movimento são mesmo as agências bancárias, que seguem calendário nacional, e estarão fechadas até quarta-feira às 12h.

O chamado para que o comércio mantivesse as portas abertas nos dias de Carnaval foi feito pelo presidente da Aciaa, Juscelino Katuragi, em nota enviada aos associados. “Vemos com bons olhos esta abertura das lojas neste feriado prolongado, pois serão praticamente três dias a mais para que os comércios melhorem seu faturamento”, explicou.

Abaixo, você confere a relação dos comércios e serviços que já confirmaram que estarão com as portas nos dias de Carnaval. A lista, porém, vem sendo atualizada constantemente. Logo, é possível que mais e mais empresas se somem a essas ao longo das próximas horas.

Importante também destacar que as regras de prevenção e enfrentamento à Covid-19 seguem em vigência. Logo, comércio e clientes precisam ficar atentos as medidas de biossegurança, como obrigatoriedade do uso de máscara, disponibilização de álcool em gel e limitação na quantidade simultânea de pessoas dentro dos comércios.

RELAÇÃO DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS QUE IRÃO ABRIR NOS DIAS DE CARNAVAL

ACIAA

RUA JOÃO PESSOA, 145 – CENTRO

EL GRANO

RUA MAJOR SEZINO PEREIRA DE SOUZA, 371 – CENTRO

CLÍNICA DIA

RUA SAO VICENTE DE PAULO, 513, SALA 2,3,4 – CENTRO

AQW CONFECÇÕES

RUA TUCANO, 1424 – CAPELA VELHA

CLÍNICA VANESSA SILVEIRA ESTÉTICA & FISIO

RUA JULIA THEREZA BINI, 632 – CENTRO

MARANATA FASHION

RUA PROFESSOR ALFREDO PARODI, 741, SALA 05 – CENTRO

CASA DO AGRICULTOR

AV INDEPENDENCIA – PORTO DAS LARANJEIRAS

OSMAR FASHION

R DIOGENES BRASIL LOBATO, 120 – CENTRO

AUTO VIDROS POLACO

ROD DO XISTO KM 22, 7044 – VILA NOVA

MATERGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

AV ARCHELAU DE ALMEIDA TORRES, 2600 – IGUAÇU

RAKSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RUA VEREADOR ABÍLIO FRUET, 560 – CENTRO

COMAB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ARCHELAU DE ALMEIDA TORRES, 1235 E RUA PEDRO NOLASCO PIZZATO, 80

COLONIAL HORTIFRUTI

RUA MANOEL RIBAS, 145 – CACHOEIRA

GLOSS COSMÉTICOS E PERFUMARIA

RUA PEDRO DRUSZCZ, 200, CENTRO

BELLA PIZZA

RUA MIGUEL PROENC, 89 – CACHOEIRA

LOJAS SANTISTAS

AV DR VICTOR DO AMARAL, 597 – CENTRO

SHALOM

AVENIDA DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 401 – CENTRO

ÓTICA VITÓRIA RÉGIA

PRAÇA DR VICENTE MACHADO, 92, LOJA 01 – CENTRO

COOMAR – COOPERATIVA DE MÉDICOS ARAUCÁRIA

AV DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 588 – CENTRO

PAZETUDO/ PAZELIMP

RUA DR. VITAL BRASIL, 880 – ESTAÇÃO

IRMÃO BIER

RUA AGRIMENSOR CARLOS HASSELMANN, 480 – FAZENDA VELHA

CALCEAKI

AV DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 343 – CENTRO

UNICESUMAR

RUA PEDRO DRUSZCZ, 760 – CENTRO

TRIX COWORKING

RUA CORONEL JOAQUIM PALHANO, 197 – CENTRO

CASA DO CONSTRUTOR

AV ARCHELAU DE ALMEIDA TORRES, 2406 – IGUAÇU

AUDIOCOSTA CENTRO AUDITIVO E FONOAUDIOLOGIA LTDA

Rua Dr. Guilherme da Motta Correia, 368 – Centro

CLAUDIA PESCADOS

AV. VICTOR DO AMARAL, 1697 – CENTRO

CACAU SHOW

AVENIDA DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 125

O BOTICÁRIO

R DR. VICTOR DO AMARAL, 125

DL MODAS

RUA JÚLIO CEZAR GRABOWSKI, 212

MANOEL OZÓRIO

R MAJOR SEZINO PEREIRA DE SOUZA, 888

UNINGÁ

ROD PR 317, 6114

MODAS ILHA DO MEL

RUA IRMA ELIZABETH WERKA, 290

SHOPPING CENTRAL

AV. VICTOR DO AMARAL, 1111 – CENTRO

AMAURY VIEIRA CONSULTORIA

RUA CEARÁ, 124 – CACHOEIRA

RODRIGUES DOCES

AV. ARCHELAU DE ALMEIDA TORRES, 174 E RUA CEL. JOÃO ANTÔNIO XAVIER, 820

AÇOUGUE PEDROZO

RUA FRANCISCO RAKSA JR., 22

IMÓVEIS RS

RUA MAJOR SEZINO PEREIRA DE SOUZA, 412

PAPELARIA LULLI

RUA CEL JOÃO ANTÔNIO XAVIER, 682

REI DO SUCO

RUA CEL. JOÃO ANTÔNIO XAVIER, 127 – CENTRO

FRANCI MODAS

AV. VICTOR DO AMARAL, 374 E ARCHELAU DE ALMEIDA TORRES, 1580

CANTINA DA LÍDIA

AV. VICTOR DO AMARAL, 66

VANILDA & MODAS

RUA MIGUEL BERTOLINO PIZZATO, 324 – CENTRO

IMOBILIÁRIA BARRACÃO

AV. VICTOR DO AMARAL, 431 – CENTRO

Foto: Arnaldo Alves / ANPr.