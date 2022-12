A importância da formação em musicalização: Educação Infantil em foco

Durante o ano de 2022 a equipe de musicalização realizou no município de Araucária formações em dois formatos: in loco e on-line. Nas formações in loco, durante o primeiro semestre, o foco foi o trabalho com as turmas do infantil 4 e 5; em que eram oportunizados aos professores momentos formativos junto às crianças. Já no segundo semestre, as propostas foram realizadas com turmas do infantil bebê.

Possibilitar esses momentos de trocas foi muito importante, tanto na relação professores-formadores, formadores-crianças e também professores-crianças. As formações no formato on-line, realizadas tanto por profissionais da rede de educação de Araucária quanto por palestrantes externos com formações específicas na área, foram oportunizadas a todos os professores da rede. Além dessas formações, foram produzidos vídeos formativos disponibilizados semanalmente no canal no YouTube Educação Araucária.

O principal objetivo das formações foi superar a visão utilitarista do uso da música no campo educacional e proporcionar aos professores a compreensão, a partir de Ilari (2003), “que a educação musical, além de tudo, deve ser divertida, prazerosa, ampliando o repertório cultural”. Para além, deve oportunizar o desenvolvimento da expressão, da socialização, do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, aspectos que devem ser considerados no trabalho com a música com bebês e crianças, atentando-se às questões especificamente musicais.

O ouvir ativo, a construção de instrumentos não estruturados, a exploração dos sons de instrumentos e dos sons do corpo, valorização da cultura popular, sonorização de histórias e paisagem sonora foram alguns conceitos trabalhados nos encontros presenciais e on-line. Nas formações in loco, foi possível perceber que a música, ao ser disponibilizada às crianças como um fim em si mesma e não apenas como um meio utilitarista (formação de filas, refeição, hora da higiene, etc.), abrindo espaço para que as crianças compartilhem suas preferências musicais, proporcionou um ambiente mais acolhedor, deixado as crianças mais seguras na hora de expressar seus sentimentos e suas preferências musicais.

Sonia Kaminski de Souza e Patrícia Kohiyama de Matos Martins

Referências

ILARI, Beatriz. Música na infância e na adolescência: um livro para pais, professores e aficionados. Curitiba: Intersaberes, 2013.