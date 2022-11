“A maior doença da vida é a falta de amor, é não ser capaz de amar”- Papa Francisco

As violências são fragilidades humanas, efeito do esquecimento da nossa origem divina, da falta de consciência da nossa missão/vocação no Planeta, que é AMAR, e foi somente para nos ensinar isto que o Menino Jesus veio até nós e fez a experiência humana. Terá Ele perdido seu tempo? Terá se doado plenamente em vão?



Enquanto não tomarmos consciência de nossa origem, da nossa missão, como pessoas e como humanidade, continuaremos doentes, imaturos para amar, multiplicando e disseminando violências: depredação natural e caos social, pobreza e miséria, analfabetismo, discriminações e opressões, desrespeito às diversidades, guerras e conflitos, epidemias e pandemias…

São violências também contra a VIDA e contra nós mesmos: ambição, vaidade, arrogância e orgulho, competição, inveja e ciúmes, julgamentos, fofocas e calúnias, bullying, raiva, ódio, rancor, incapacidade de perdoar e perdoar-se, vingança, indiferença, vícios, chantagens, preguiças, rejeição, medos, baixa autoestima…

Tantas imundícies na mente e no coração pesam, ferem, machucam, amarram… e nos impedem de oferecer ao mundo a nossa beleza e a nossa Luz, a nossa paz e a nossa alegria.

Somos muito criativos e rápidos para a violência, contra nós e contra o outro, e para isso empregamos demasiado tempo e nossas melhores energias físicas, intelectuais, emocionais. Somos hábeis e eficientes em criar sofrimentos para nós e para os outros e para a natureza.

Mas também somos criaturas maravilhosas, imagem e semelhança de Deus, capazes de criar paraísos onde vivemos e convivemos; capazes de palavras e ações construtivas; capazes de amar. Capazes de escolhas adequadas.

Podemos despertar e integrar os nossos objetivos de vida ao objetivo da VIDA, reconectarmo-nos à LUZ, nossa origem.

Nosso maior poder é escolher amar, e o amor é compromisso puro e total com a VIDA. Amar é a nossa nobre vocação. O nível do nosso Amor é a medida da nossa evolução.

Texto: Lauro Daros

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021