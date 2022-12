A Oficina do Senhor Vergílio

Aqui está um lugar que poucos conheceram e fizeram uso de seus serviços: A antiga e agora inexistente Oficina Mecânica do Sr. Vergilio Alves Pinto. Essa oficina que aqui parece uma grande casa de madeira, localizava-se na Rua Dr. Victor do Amaral no Centro e possuía um vasto terreno que terminava na Rua Guilherme da Motta Correia ao lado e aos fundos com a Rua Major Sezino.







O Senhor Vergilio foi o primeiro a manter na cidade de Araucária uma Oficina Mecânica de automóveis e motocicletas e um considerável número de empregados incluindo meninos em idade escolar, que além dos estudos também tinham um emprego ainda que em fase de aprendizado. A Oficina Mecânica do Sr. Virgilio esteve em atividade até a década de 60 no tempo que a Rua Dr. Victor do Amaral ainda era uma longa estrada de chão, que ainda sofria com a poeira dos dias secos e lama no tempo de chuva, apesar dos poucos veículos que rodavam pela cidade, a situação da principal via da cidade geralmente danificava os veículos, mas nossa cidade estava progredindo e o número de veículos começavam a aumentar, logo, novas oficinas mecânicas também surgiram, o seu proprietário Sr. Vergilio foi um dos Vereadores que sempre estava pela cidade auxiliando a população nos problemas que surgiam em Araucária, aos poucos a Oficina foi encerrando suas atividades até que as portas fecharam e os serviços encerraram.

Já com idade avançada o Sr. Vergilio passou a levar a vida mais calma conforme sua aposentadoria mandava. Ainda levou algum tempo depois que o calçamento da Rua Dr. Victor do Amaral começou, para que esse casarão fosse demolido, como dissemos anteriormente, o terreno era amplo, e com a retirada da Oficina Mecânica, no terreno havia instalação dos circos e parques que chegavam em Araucaria, depois de algum tempo foi aqui um Posto de Gasolina, mas depois que a oficina encerrou os serviços e infelizmente o Sr. Vergilio Alves Pinto faleceu, as atividades que fizeram a história do lugar também começaram a ser esquecidas.

Vieram os circos, os parques, o terreno grande com roseiras de cachos e muitas amoreiras, até se tornarem o que vemos e temos conhecimento atualmente. Nas dimensões do terreno além do Posto Fialla, hoje temos um grande pólo comercial que compreende imobiliária, farmácia, laboratórios, lojas de aparelhos eletrônicos, lanchonete, pastelaria, consultórios médico e odontológico, lojas, e para lembrar o que já foi utilizado neste terreno, apenas o Posto do Fialla relembra que o início deste local foi uma vez uma oficina mecânica de uma das pessoas mais ilustres e influentes de Araucária, e que com seus serviços junto a comunidade de nossa cidade, fez parte da História e viu muitas vezes o resultado de seu trabalho dar frutos. Esta oficina e seu proprietário fazem parte das memórias de Araucária no ano de 1940, de um tempo que a população era mais reduzida e as amizades faziam nossa cidade parecer uma vila onde todos se conheciam, esse tempo já passou mas sempre haverá uma maneira de recordar.

Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.

Texto de TEREZINHA POLY – Administradora da Página Araucária Uma Cidade uma Saudade