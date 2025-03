A oportunidade de participar do Cupom Explore Araucária está chegando ao fim

Restam as últimas vagas para empresas do setor gastronômico, de serviços e vestuário que queiram fazer parte do bloco de descontos de 2025. E um detalhe importante: a adesão é única, não mensal. “Alguns clientes ficaram em dúvida. O cliente paga o preço único de acordo com o plano escolhido”, esclarece Ruth Derevecki, uma das criadoras do projeto.

O empresário pode aderir um dos três planos disponíveis: básico, premium ou pro. Todos os planos têm um pagamento único, e incluem presença no bloco físico, perfil no site e divulgação no instagram.

Inspirado em iniciativas semelhantes, o objetivo do Cupom Explore Araucária é incentivar a população a conhecer novos lugares aproveitando grandes descontos. “A ideia é que as pessoas gostem do atendimento e da experiência e depois retornem, mesmo sem desconto”, reforça a empresária.

Se sua empresa não se encaixa nos segmentos mencionados, ainda há a possibilidade de participação, basta entrar em contato para verificar um anúncio institucional.

Para quem deseja comprar o bloco de descontos, a pré-venda começa em meados de abril. “Quem quiser garantir o seu, já pode seguir a página @explorearaucaria no Instagram para não perder a data de lançamento”, reforça Ruth.

Para saber mais e adquirir seu espaço no Cupom Explore Araucária, entre em contato através do telefone (41) 99164-1489 ou acesse o site www.explorearaucaria.com.br.