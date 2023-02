A organização da rotina familiar e sua contribuição no desenvolvimento infantil

Inicia-se mais um ano letivo e com ele vem um dos maiores dilemas enfrentados no contexto atual: a rotina familiar. Sabe-se que as atividades rotineiras são fundamentais para que a criança desenvolva suas estruturas psíquicas e sinta-se segura frente ao ambiente em que está inserida. Neste sentido a organização do tempo e do espaço contribui para que o desenvolvimento biopsicossocial e intelectual dos pequenos aconteça de forma plena.

Organizar as tarefas e planejar o que vai acontecer durante o dia, vivenciar a repetição desses acontecimentos, traz segurança e contribui para que todos os familiares sintam-se mais dispostos e tranquilos. Quando nos permitimos deixar que outras situações atrapalhem as atividades diárias, atropelamos esse processo e nos sobrecarregamos, a fim de cumprir as tarefas do dia-a-dia, prejudicando o desenvolvimento e a autonomia das crianças.

É importante planejar a fim de reduzir o estresse e cansaço. Não existe receita pronta, a rotina das crianças e adultos pode ser estabelecida respeitando as características e individualidades de cada família, que precisa criar estratégias para uma vida saudável que garanta por exemplo, um tempo de sono, higiene e alimentação de qualidade.

Importante ressaltar que o uso excessivo de telas têm contribuído para a desorganização domiciliar, afetando e interferindo nas atividades de vida diária e causando distanciamento entre os familiares. As crianças aprendem com o mundo físico e social que estão imersas. É vital que os pais participem e demonstrem na prática o quanto essa organização favorece o dia-a-dia de todos os envolvidos.

Sendo assim, aproveitamos para trazer algumas dicas para tornar o dia a dia mais dinâmico e harmonioso:

Fazer as divisões de tarefas de acordo com a faixa etária e suas capacidades;

Criar um quadro ou uma agenda com as responsabilidades e tarefas de cada integrante da família;

Organizar um tempo e espaço para momentos de lazer e entretenimento para realizarem juntos;

Separar um tempo para que cada um faça sua atividade individualmente de acordo com os seus interesses;

Procurar fazer pelo menos uma refeição sentados juntos à mesa;

Estabelecer um limite de tempo para a utilização de eletrônicos.

Lembramos em especial, neste retorno às aulas, a importância de proporcionar aos filhos um ambiente limpo e arejado para desenvolver o hábito de estudo e assim garantir uma maior qualidade de vida e de aprendizagem.