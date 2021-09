A partir de investigação da DP de Araucária, mulheres são presas acusadas de abastecer tráfico em Curitiba e região

Foto: divulgação

A Policia Civil de Araucária prendeu na tarde do último sábado, 11 de setembro, duas mulheres em Campina Grande do Sul. De acordo com o delegado Tiago Wladyka, a dupla seria a responsável por abastecer pontos de vendas de drogas em Curitiba e região metropolita.

Ainda de acordo com Wladyka, as investigações iniciaram no município, a partir da prisão de outros traficantes. Após diligências, o delegado e sua equipe identificaram uma central de distribuição de drogas em Campina Grande do Sul.

No local discreto, localizado em um condomínio, foram apreendidos mais de 55 quilos de maconha, aproximadamente 800 gramas de cocaína e mais de 50 pedras de crack. As mulheres foram presas por tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo encaminhadas para delegacia de Araucária, onde foram autuadas em flagrante.