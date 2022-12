A Praça Dr. Vicente Machado em 1970

Uma imagem que até alguns anos atrás ainda permanecia como há tanto tempo existente. Embora não apareça todas as construções que já existiram na antiga praça central, os veículos incluindo a carroça estão diante do antigo Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Araucária. Aos que conheceram devem lembrar que a antiga Prefeitura era uma construção simples, mista em madeira e alvenaria, que teve uma reforma na década de 70, quando novas salas foram construídas em madeira. Mas aqui os destaques são outros que identificamos e que já deixaram de existir.

A rua aqui é revestida em paralelepípedos. Até o final da década de 60, Araucária, não possuía nem uma de suas ruas revestidas. Eram estradas de terra batida que só recebiam um tratamento especial quando a patrola passava pelas ruas e aplainava os buracos e retirava as pedras, mas quando chovia as ruas planas enfrentavam o problema dos lamaçais.

Foi no final da década de 60, quando ainda era Prefeito o saudoso Aleixo Grebos que a Rua Dr. Victor do Amaral e a Praça Dr. Vicente Machado começaram a serem cobertas com paralelepípedos, as outras ruas só receberiam esse beneficiamento mais tarde, e logo seriam substituídas pelo asfalto.

No entanto, nesta fotografia temos mais que uma mudança. As casas vistas do fundo eram estabelecimentos comerciais que foram demolidos e substituídos. A primeira era a Farmácia Ehlkefarma, que encerrou suas atividades e reformou o imóvel dando espaço à uma moderna construção, o mesmo aconteceu com a casa em madeira onde havia o Bar do Plickt e atualmente foi substituído por um prédio moderno, o único prédio visto ali é aquele de dois andares sendo que o primeiro é térreo e que até a década de 80, abrigava a agencia do Banco do Estado do Paraná-Banestado, que mais tarde foi negociado com o Banco Itaú e ainda que a construção permaneça atualmente abriga uma loja popular de preços reduzidos.

A Praça Dr. Vicente Machado é o lugar mais conhecido da cidade, portanto, que vemos aqui é uma imagem de mais de 50 anos e as mudanças ocorrem diariamente. O caminhão estacionado era um dos que faziam parte dos trabalhos da Prefeitura, o Fusca ainda é um clássico que muitos mantêm, mas, as carroças já não transitam dentro da cidade, e mesmo nas áreas rurais já está se tornando escasso, o sentido do tráfego há tempos mudou e o Pavilhão das Bandeiras (ao lado do Fusca), atualmente é espaço de uma Academia ao Ar Livre.

A Praça Dr. Vicente Machado já passou por muitas mudanças e revitalizações, o centro já foi local para onde todos se dirigiam para resolver o cotidiano. Atualmente os bairros possuem praticamente todos os serviços que há anos atrás só havia no centro. São mudanças que os que moram nesta cidade há mais de 50 anos conhecem e viveram pessoalmente.

Acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres

Texto de Terezinha Poly — Administradora da página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook.