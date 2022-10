A primeira agência da Caixa

Em 1958 a Praça Dr. Vicente Machado, mostra a imagem de uma cidade calma, pacata e tranquila no seu centro. A época que a estrada ainda era de chão batido, sujeita a lama em dias de chuva ou então muita poeira no tempo seco, ao mesmo tempo não havia a preocupação dos dias de hoje pois os veículos eram poucos e a maior parte das pessoas ainda utilizavam carroças ou charretes. Mesmo os ônibus que faziam o transporte coletivo só apareciam em horários marcados, e foi neste ano de 1958, que foi aberta a primeira agencia da Caixa Econômica Federal em Araucária.



A primeira agencia, tinha como endereço a esquina da Praça Dr. Vicente Machado com a Rua Dr. Victor do Amaral. O centro antigo, na parte que chamamos “a subida para a praça”, possuía as primeiras construções, nesta foto podemos identificar a primeira casa onde a Caixa Econômica abriu uma de suas portas para atendimento ao público como sendo de propriedade do saudoso Antonio Janoski, a seguir o casarão em madeira era a residência e armazém da Família Senegaglia, logo a seguir os janelões do Clube União Araucariense, aqui cabe uma observação: notem que o Clube possui apenas janelas para a rua, pois entre a residência da Família Senegaglia e o clube havia um portão e a entrada era justamente pelo quintal desta residência onde o casal Catina e Bepi permitiam a passagem das pessoas que vinham aos bailes do clube.



A praça central sempre foi o primeiro lugar onde estabelecimentos financeiros se instalavam, a agencia permaneceu neste endereço, por pouco mais de um ano, quando transferiu-se para outro endereço ainda na Praça Dr. Vicente Machado já em um espaço mais amplo em frente a Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios.



A Caixa Econômica Federal atualmente é conhecida como uma das maiores instituições financeiras do País, mesmo dentro de Araucária além do edifício sede, possui diversas outras agencias dentro da cidade. O seu início ainda simples deu-se em 27 de julho de 1947 com a instalação do primeiro banco com POSTO DE ATENDIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO PARANÁ, tendo como primeiro Encarregado do Posto (atualmente gerente geral) o SR. MARCOS ANDRÉ HÜTTENER e como Escriturário o SR ARNALDO ANTONIO SENEGAGLIA. O Posto de Atendimento da Caixa Econômica Federal estava localizado na Praça Dr. Vicente Machado s/n, na propriedade de Dona Rosa Cichon (atualmente Banco Bradesco) até 1952 mudando para a outra esquina no imóvel de propriedade da Família do saudoso Antonio Janoski onde permaneceu até a construção de sua sede também na Praça Dr. Vicente Machado já no ano de 1956 e reinaugurada em 1982.



A foto é da segunda instalação ainda em imóvel alugado, apesar de simples, já havia um bom número de clientes na Caixa. A praça central era tipicamente o centro de um lugar calmo e pacato. As antigas construções no trecho que chamamos de subida da praça, mostrava algumas construções que hoje já foram modificadas como a própria agencia da CEF hoje totalmente modificada assim como o casarão em seguida, onde era residência e comércio da Família Senegaglia. O Clube União tinha as janelas voltadas para a Rua Dr. Victor do Amaral e sua entrada era pelo portão que havia ao lado da residência. Há tempos que este estabelecimento financeiro deixou de ser um lugar simples com poucos clientes. Atualmente a Caixa Econômica Federal conta com dezenas de funcionários e agencias espalhadas por diversos Bairros da cidade. Mesmo a Sede Central em Araucária atualmente deixou o endereço que ocupou por décadas para uma nova e moderna instalação na Rua Major Sezino.



A agencia bancária que teve seu início em um imóvel pequeno e alugado com poucos funcionários, hoje possui dezenas de empregados e modernas instalações, da maneira como a cidade de Araucária merece.

Publicado na edição 1333 – 13/10/2022