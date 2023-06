A primeira fase do concurso público para professores da rede estadual acontecerá neste domingo (18)

Nesse domingo (18/06), será realizado a primeira fase do concurso público para professores da rede estadual, onde as provas objetiva e discursiva serão realizadas em cidades-sede dos Núcleos Regionais de Educação, de todo o Paraná.

Os candidatos deverão realizar a prova na cidade selecionada no ato da inscrição. Os endereços dos locais das provas e o cartão de convocação para o exame estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. (CLIQUE AQUI)

O local será aberto ao 12h e a entrada é permitida até 12h45, com o início das provas marcado para 13h. Deverá ser apresentado documento oficial com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente, e cartão de convocação para as provas. Os candidatos aprovados nessa etapa ainda passarão por prova prática com avaliação de uma banca examinadora. O edital prevê, ainda, a prova de títulos e avaliação médica.

São mais de 1,2 mil vagas iniciais, mas o concurso tem validade de dois anos a partir da publicação da homologação do resultado, prorrogável por outros dois. Portanto, com expectativa de ampliação de vagas e convocação de mais candidatos.

As provas deste domingo terão 30 questões de múltipla escolha sobre Conhecimentos Didáticos, Específicos e também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já a prova discursiva terá uma questão que abordará conteúdos de conhecimento específico relacionados à vaga de inscrição do candidato.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail concurso@ibfc.org.br ou (11) 4788 – 1430 das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Foto: SEED.