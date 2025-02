A segunda edição da Tattoo Fest começa nesta sexta-feira (14) em Araucária

Na semana de aniversário da cidade, os moradores vão poder aproveitar a maior convenção de tatuagem da cidade, a Tattoo Fest, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, no CEPE Araucária, e promete uma programação intensa para todos os gostos e idades. O evento é organizado pelo Charles Moraes, da família Charles Tattoo, tatuador araucariense com mais de 10 anos de atuação.

Com a presença de mais de 140 tatuadores vindos de todo o Brasil, oferecendo diversos estilos diferentes de arte. Além dos tatuadores, o festival reúne uma grande variedade de expositores, trazendo produtos e serviços ligados à tatuagem, moda alternativa e cultura underground. Com um ambiente pensado para toda a família, o evento contará com um espaço especial para as crianças, garantindo diversão no playground enquanto os adultos exploram as diversas atrações.

Mas o Tattoo Fest vai muito além das tatuagens. O evento terá um grande encontro de carros antigos low riders e low bikes, atraindo os apaixonados por customização automotiva. Para os fãs da cultura hip-hop, haverá uma batalha de rima, onde MCs mostrarão toda a sua criatividade no improviso. A música ao vivo também terá um papel de destaque, com bandas garantindo a trilha sonora do rolê.

Além disso, vai rolar concursos de cosplay e miss tattoo, reunindo fãs caracterizados como seus personagens favoritos, adicionando um toque geek ao festival.

Os grandes talentos da tatuagem também serão reconhecidos no evento, com uma premiação especial. Os troféus foram feitos pelo mestre Ale Amorin, assegurando um prêmio à altura dos melhores trabalhos. A banca de jurados será composta por Danylo Stefan, Henrique Veio, Big Z e Ralem Fernandes, que terão a missão de avaliar as melhores artes realizadas durante a convenção.

Confira a programação completa de todos os dias de evento:

Sexta-feira

10:00 – Abertura dos portões 13:00 – DJ e bandas 18:00 – Banda de pagode 22:00 – Encerramento

Sábado

10:00 – Abertura dos portões Exposição de carros antigos 15:00 – Desfile Miss Tattoo 18:00 – Batalha de rima 22:00 – Encerramento

Domingo

10:00 – Abertura dos portões Exposição de carros antigos 13:00 – Inscrição concurso cosplay 14:00 – Concurso cosplay 18:00 – Encerramento e premiações

Serviço

A Tattoo Fest acontece nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, na CEPE Araucária Sede Social, na BR 476/ KM 16. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Disk Ingressos, e o valor para um dia de evento é de 30 reais e o passaporte para os três dias 60 reais, todos os ingressos acrescentam uma taxa do site.

Edição n.º 1452. Nina Santos.