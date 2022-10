Moréu a sogra do Iskapinski! Notiça coréu na roça non como notiça ruim mais como notiça boa, coitada, já tava com cento e cinco ano e vinte destes na cama, non vou dizer que iéla descançô proque vinte ano de cama já tava bém descançada mesmo. Pobléma que iéla andava variando da idéia, duns tempo pra cá vivia dizendo que o falicido vinha toda noite atazanar iéla, se deitava do lado dela e ficava querendo fazer umas sacanage, chamaron tudo que é benzedera, padre, iéstes camarada que son contra os refrigerante, os para-pepsicolo, inté veio da cidade iestes ispirita e nada de tocar o finado de volta pro além. A veia coitada ficava só na cama e rezando pra morér porqué o finado querendo fazer aquelas coisa e iéla non podendo, iela falando que moréndo mesmo é de saudade e querendo se encontrar com o finado no paraíso. Fizéron de tudo pra veia agüentar mais uns ano mas iéla tocava tudo mundo do quarto e da-lhe ave Maria. Finalmente iéla féis o último pedido, pediu pra Iskapinski instalar um televisor no quarto pra iéla se distrair, mais iéra tudo armaçon da véia, iéla mesmo querendo assistir o Fauston, no primero domingo capotô, também, assistir o Fauston no Domingo só morendo mesmo!! Iskapinski chamô funerária pra preparar o corpo mas moço da funerária contô que non percisando nem maquiage porque iéla tava ton Feliz que sorriso no rosto iéra natural, acho que iéla já tava mesmo é se encontrando com o finado. No velório non teve tristeza, até as beata da igreja que vivem sendo contratada pra chorar troxéron os crochet e tricot pra passar noite. Iskapinski montô um balcon de bebiba pra non perder freguesia e inté pelas tanta da madrugada aconteceu o famoso torneio de truco. Padre se achegando de manhã pra encomendar alma e em véis de rezar pro defunto rezou missa de ação de Graças, as musca que cataron iéra tudo destes padre animadinho que vendem DVD nas banca. Fecharon o cachon e de repente se iscuitô uma barulhera e cachon se remechendo, povo tudo assustado pensando que muiér non tava morta, abriron cachon de novo e a véia tava virada de bunda pra cima, Desgracéra Mésmo!! non é que a véia iera safadinha mesmo? Fizéron tudo que é teste pra ver se a véia estando viva: espelho nos nariz, biliscon na sola do pé, puxarom os pelinho do sovaco e tudo comprovando que véia mesmo tando morta, iéla devendo mesmo estar aprontando com o finado. Rezarom mais um terço e fecharom o cachon de novo. Os caregador do cachon iam segurando as alça ora levantando ora subindo e Iskapinski foi dar de dedo dizendo pra non brincar com a sogra, mas iéles foram falando que era mesmo dentro do cachon que se alevantando e se abaxando. Ponharon cachon na cova e fincaron uma cruiz em cima. Parecendo que as coisa se acalmaron, mas quando iéu saindo do cemitério deu zoiada pra cova, aquela cruiz se mechia entrando e saindo da terra. Mas que véia animada. Bem…pelo menos iéla tando mais feliz que muito vivo por aí, decha que iéla se canse em paz, ou non!!!

Publicado na edição 1266 – 17/06/2021