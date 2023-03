A universalização do transporte coletivo

Não há dúvidas de que Araucária é uma cidade rica. Nosso orçamento fala por si só. Quase R$ 2 bilhões para este ano de 2023. Tanto dinheiro assim nos possibilita a implantação de políticas públicas inimagináveis para outros municípios paranaenses e brasileiros.

É este orçamento avantajado, por exemplo, que permite que tratemos o transporte público local com um olhar social. Sim, porque baixar o valor da tarifa é universalizar o uso do TRIAR. E, pasmem, ao contrário do que alguns possam imaginar, não há serviço público que alcance diariamente tantos cidadãos como o uso dos ônibus. Em Araucária, as empresas concessionárias transportam mais de sessenta mil pessoas a cada santo dia.

São trabalhadores indo em busca do sustento de sua família. São estudantes indo em busca de conhecimento. São desempregados atrás de uma nova oportunidade de trabalho. São doentes indo atrás de uma consulta médica. São pessoas comuns indo consumir no comércio local ou simplesmente passear por Araucária.

É por isso que toda e qualquer ação que busque universalizar o uso do transporte coletivo alimenta uma roda de prosperidade, devendo ser recebida com bons olhos pela população. E é isto o que vemos agora com o mais recente anúncio feito pelo prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) de que o valor da tarifa no sistema TRIAR cairá dos atuais R$ 1,50 para R$ 1,25. Para alguns pode parecer apenas vinte cinco centavos. Mas não é só isso.

Reduzir o valor da tarifa é uma demonstração para todos que moram em Araucária e redondezas de que – sim – é possível ter uma passagem barata, com benefícios para os socioeconomicamente vulneráveis, bem como frota nova e horários em número adequados. Para isso, no entanto, é preciso tratar o transporte coletivo como ferramenta de desenvolvimento e inclusão. É isso o que Hissam está fazendo! E é isso que precisa ser reconhecido e aplaudido!

