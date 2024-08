A vez do criador! Genildo deixa os bastidores e é candidato a prefeito

Um dos mais inteligentes estrategistas da política araucariense e tido por muitos anos como sucessor natural da gestão atual teve seu nome homologado como candidato a prefeito nas eleições municipais deste ano de 2024. Genildo Carvalho carregará nesta campanha o número que foi o sinônimo do que se chamou de rompimento com a “velha política” nos pleitos de 2012, 2016 e 2020.

A candidatura de Genildo foi aprovada em convenção realizada no domingo, 4 de agosto. Ele terá ao seu lado, como candidato a vice, o guarda municipal Luciano José dos Santos Guimarães (PSDB). Os dois partidos formam uma federação, que tem como lema de campanha “Araucária Pode Mais”.

Em sua fala aos convencionais, Genildo ressaltou que seu objetivo com a candidatura é continuar o trabalho iniciado ao lado do prefeito Hissam Hussein Dehaini nos idos de 2010. A frase foi dita porque, como se sabe, é Genildo o responsável pelo projeto Hissam. “Nossa candidatura é a candidatura da continuidade desse projeto que iniciamos em 2012. Somos nós os responsáveis pelos avanços que a cidade teve ao longo desses dois mandatos. Uma equipe formada por pessoas que estão na gestão e que acreditaram no Projeto Hissam, que hoje foi sequestrado por forças do mal, que não estão comprometidas com a cidade, mas apenas com interesses próprios”, destacou.

Homem forte da gestão Hissam durante todo o primeiro mandato e boa parte do segundo, Genildo pediu exoneração do cargo de secretário de Governo no primeiro semestre de 2023 para se dedicar a projetos profissionais. “Sou candidato porque o trabalho ainda não terminou e ele só pode ser continuado por quem conhece a administração pública e tem compromisso com ela. E o nosso time tem. Estou candidato também a pedido do senador Sérgio Moro, que estará ao meu lado nesta caminhada”, afirmou.