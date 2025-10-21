AB Café oferece serviço de locação de máquinas de café para empresas

Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a AB Café é uma empresa especializada na locação de máquinas de café e bebidas quentes, atendendo a uma ampla variedade de clientes, como consultórios, clínicas e empresas de pequeno e médio porte. O serviço foi desenvolvido para oferecer praticidade e qualidade no dia a dia corporativo, substituindo as tradicionais garrafas térmicas por equipamentos modernos e eficientes.

A empresa trabalha diversos modelos de máquinas, projetadas para atender diferentes demandas e volumes de consumo. As opções variam entre modelos de café em grão e de café solúvel, oferecendo também bebidas complementares, como chocolate quente. As doses são oferecidas a partir de R$ 0,35, permitindo que empresas ofereçam bebidas quentes com excelente custo-benefício e controle sobre o consumo.

O modelo de contratação é baseado em contratos de locação, normalmente com duração de 12 meses. Durante esse período, a AB Café se responsabiliza pela manutenção técnica, substituição de peças, assistência e reparos mais complexos, além de garantir o fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento das máquinas. Aos clientes cabe apenas a reposição rotineira dos produtos e a higienização básica do equipamento. Esse formato garante tranquilidade operacional e elimina a necessidade de investir na compra de máquinas ou no gerenciamento direto da manutenção.

Um dos principais diferenciais do serviço oferecido pela AB Café está na praticidade de uso. As máquinas funcionam de forma automatizada, bastando apertar um botão para preparar a bebida desejada. Além disso, o sistema de dosagem controlada contribui para evitar desperdícios, mantendo a consistência e a qualidade em cada preparo. A empresa trabalha com insumos selecionados, priorizando cafés de alta qualidade e produtos que mantêm o sabor e o aroma característicos da bebida.

Outro ponto destacado pela empresa é o custo-benefício. Ao adotar o modelo de locação, as empresas reduzem gastos com a compra de café, leite, açúcar e manutenção de garrafas térmicas, além de oferecerem aos funcionários e clientes uma experiência mais moderna e higiênica. A AB Café destaca ainda que o valor por dose é competitivo e pode ser adaptado conforme o perfil de consumo de cada cliente.

Para contratar os serviços da AB Café, você pode entrar em contato através do telefone (41) 3254-5117 ou email abcafe@abcafe.com.br. A empresa está presente também no Instagram @abcafecuritiba

