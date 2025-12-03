A Sanepar divulgou um comunicado informando a falta de abastecimento em alguns bairros de Araucária, motivada por manutenção em redes. Segundo a declaração, um rompimento aconteceu na adutora de transferência do reservatório Tatuquara para o reservatório Campo do Santana, um local de difícil acesso.

Várias equipes foram mobilizadas para que a manutenção seja concluída o mais rápido possível. Serviços podem ser cancelados e/ou adiados de acordo com as condições do tempo, por razões técnicas ou por motivos de segurança.

O abastecimento foi interrompido na terça-feira (02), e a previsão de normalização é no período da noite desta quarta-feira (03). Além de Araucária, outras cidades também foram afetadas, como Curitiba e Fazenda Rio Grande.

Os seguintes bairros de Araucária tiveram o abastecimento interrompido: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera.

A Sanepar lembra que é importante que cada imóvel tenha uma caixa-d’água com capacidade adequada às suas necessidades de uso, conforme a recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile, o portal Minha Sanepar ou consulte o menu Para Clientes aqui do site.