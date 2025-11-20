A Casa Eliseu Voronkoff recebe na sexta-feira, 21 de novembro, às 19h, a abertura da exposição “Araucária a Óleo”, do artista Daniel Mikuszka. O evento, que é gratuito e aberto ao público, enaltece a produção local e apresenta um olhar sensível sobre o cotidiano da cidade.

Nas obras, Mikuszka retrata paisagens urbanas e naturais de Araucária, com destaque para árvores, animais, pessoas e cenários familiares do município. As pinturas revelam detalhes que, por vezes, passam despercebidos, valorizando a beleza presente em elementos simples e típicos de nossa cidade.

O evento promete oferecer aos visitantes a chance de conhecer, explorar e até mesmo revisitar Araucária por meio das cores, texturas e nuances da pintura a óleo, vivenciando arte, memória e identidade. A exposição fica disponível para visitação até o dia 14 de dezembro, na Casa Eliseu Voronkoff, localizada na rua Julieta Vidal Osório, 413, Centro.

Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp (41) 99850 6246.