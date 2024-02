Abordagem policial resulta em prisão por embriaguez e maus-tratos a animal em Araucária

Na manhã da última sexta-feira (16), por volta das 09:00h, uma equipe da Guarda Municipal que patrulhava nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Costeira, se deparou com uma situação de direção perigosa envolvendo um veículo GM Corsa de cor vermelha.

O veículo chamou a atenção da guarnição devido à maneira imprudente como estava sendo conduzido, e para surpresa dos agentes, havia um cão de grande porte no porta-malas. Diante da situação, a equipe da Guarda Municipal deu ordem de parada ao condutor, que acelerou o veículo em uma tentativa de fuga.

Os policiais iniciaram o acompanhamento ao veículo, que adentrou na contramão da rua Manoel Ribas e parou em frente a uma distribuidora de bebidas, localizada na rua Massatochi Nozu, onde foi abordado.

Ao desembarcar do veículo, o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez e se recusou a acatar as ordens dos policiais. Para conter o indivíduo, foi necessário o uso de um equipamento eletrônico incapacitante, conhecido como Spark. O teste do bafômetro foi oferecido ao condutor, mas ele se recusou a realizá-lo.

Diante da negativa e dos sinais evidentes de embriaguez, o condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O veículo foi recolhido ao pátio do Departamento de Trânsito local devido a pendências administrativas. O cão, da raça Pit Bull, que apresentava alguns ferimentos, ficou sob a responsabilidade da esposa do condutor.