Acadêmicos da Unifacear fazem campanha para arrecadar doces e brinquedos

Os acadêmicos da Unifacear estão mobilizados em torno de uma importante ação social: são campanhas para arrecadar doces e brinquedos para o Dia das Crianças. Cada doação vale 10 horas de atividades complementares e o aluno poderá realizar até duas doações, totalizando 20 horas no máximo.

As doações devem ser feitas até o dia 2 de outubro, diretamente na Sala dos Professores dos respectivos campis (Araucária, Bacacheri, Fazenda Rio Grande ou Sítio Cercado). Confira as campanhas, de acordo com o campus.

Curitiba: doe 2 pacotes de pirulitos + 1 pacote de balas e ganhe 10 horas de Atividades Complementares.

Araucária e Fazenda Rio Grande: doe 1 brinquedo novo ou usado em bom estado + 1 pacote de pirulitos ou balas e ganhe 10 horas de Atividades Complementares.

Edição n.º 1381