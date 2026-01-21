O projeto “Unidas por uma princesa” continua espalhando solidariedade e alegria por Araucária. A família da Eloá, de apenas 6 anos, da comunidade Beira Rio, no bairro Capela Velha, recebeu uma surpresa de Natal. A garotinha ganhou vários presentes, assim como seus dois irmãos, de 3 e 12 anos.

A família ainda recebeu uma cesta de alimentos, guloseimas, carnes e leites, que proporcionou uma ceia de Natal especial. Uma cesta cheia de doces e chocolates foi entregue às crianças. “A Eloá ganhou roupas, sandálias e um lindo vestido que ela disse que usaria no Natal. Ela também ganhou brinquedos, uma casa de bonecas e um boneco do Stitch, que ela abraçou e não largou mais. Foi muito emocionante ver a alegria de todos eles, inclusive o pai da Eloá chorou de emoção”, conta uma das voluntárias.

O projeto “Unidas por uma princesa”, que costuma promover um dia de beleza para uma mulher da comunidade, dessa vez desenvolveu uma ação diferente, que beneficiou uma família inteira.

Edição n.º 1498.