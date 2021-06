Ação no Parque Cachoeira vai celebrar a Semana do Meio Ambiente

Foto: divulgação

No próximo sábado, 5 de junho, será celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, e o tema deste ano é “Restauração de Ecossistemas”. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em dezembro de 1972, durante a conferência de Estocolmo, Suécia e tem como objetivo principal conscientizar as populações ao redor do mundo a respeito da importância de proteger os recursos naturais e fazer com que os povos adquiram uma postura consciente sobre a preservação do planeta.

Em 2021, o foco é incentivar a ideia de tornar as cidades mais verdes, a partir da plantação de árvores, restauração de jardins e limpeza de rios. Para lembrar a data, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), fará uma ação no Parque Cachoeira nesta quarta-feira, 2 de junho. Visitantes do parque e aqueles que estiverem na fila (drive thru) de vacinação contra a Covid-19, irão receber mudas frutíferas, produzidas no Horto Municipal, além de um material didático sobre a Semana do Meio Ambiente e também sobre a dengue.

Serão distribuídas mudas de pitanga, araçá, goiaba, cereja, jabuticaba e outras. A equipe da SMMA entregará as mudas e os materiais no horário das 8h às 17h.

No Paraná

A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e o Instituto Água e Terra (IAT) estão mobilizando os municípios e a população paranaense a postarem na internet o antes e o depois de uma limpeza. A ação faz parte das atividades programadas para o mês do Meio Ambiente, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho). Os 399 municípios do Paraná estão sendo estimulados a fazer o recolhimento de resíduo e postar fotos de como o local era e como ficou, com a hashtag #ParanáMaisLimpo.

A população deve ir até um local que precise de manutenção e limpeza, tirar uma foto ou selfie da área antes de fazer a limpeza e a separação dos resíduos. Depois de cumprir o desafio, basta tirar uma foto ou selfie da mesma área e postar nas redes sociais com #ParanáMaisLimpo. É possível postar no Facebook, Instagram e LinkedIn. Também são permitidas postagens de desenhos feitos por crianças, a fim de promover a consciência ambiental.

