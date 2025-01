Ação rápida da Guarda Municipal salva vida de recém nascido no bairro Estação

No início da madrugada de sábado (25) a central da Guarda Municipal recebeu um chamado para atender um recém nascido engasgado. A mãe do bebê, por volta das 01h24, entrou em contado com a GM informando que seu filho, de apenas três dias de vida, havia se engasgado com leite materno.

A partir da ligação, um agente da Central de Operações da GM transmitiu as informações pelo rádio, mobilizando uma guarnição que se deslocou com prioridade até o local, na rua José Perini. Ao chegar, os guardas encontraram o bebê e iniciaram prontamente a manobra de desengasgo, conseguindo desobstruir as vias respiratórias do bebê.

Após o atendimento inicial, o recém-nascido e sua mãe foram conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica, para que eles recebessem os cuidados necessários.