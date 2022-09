Ação Solidária Adventista precisa de doações para ampliar atendimento

A Ação Solidária Adventista (ASA) desenvolve iniciativas solidárias e de serviços de assistência social com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e representa um ramo das suas atividades missionárias. Mas para executar todo esse trabalho e atender um número maior de famílias e pessoas necessitadas, a ASA precisa contar com a ajuda da população, através de doações. “Nós realizamos ações em várias comunidades locais, doamos roupas, cobertores, alimentos, remédios, móveis, entre outros itens e qualquer pessoa pode contribuir com nosso trabalho. Na Igreja também costumamos fazer campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e até doações em espécie, entre os membros. Temos um fundo solidário para utilizar na compra de remédios, gás de cozinha, fraldas etc, pois recebemos muitos pedidos de ajuda. Lembrando que a ASA atende todas as pessoas, sem fazer acepção de raça ou religião”, explica Maria Tereza Lopes, diretora da ASA.

Segundo ela, a cidade recebeu muitos venezuelanos, que vieram para o Brasil sem nada. “São pessoas que precisam muito de ajuda. Muitos vivem em pensões e só conseguem sair para casas alugadas após receberem ajuda. É nesse ponto que o trabalho da ASA é extremamente importante. Também estamos ajudando um rapaz que se acidentou e não tinha emprego fixo. Ele foi encontrado num semáforo da cidade, usando um ferro na perna, e pedindo alimento. É triste ver todas essas situações e é por isso que o trabalho que é realizado através da ASA, ajudando as pessoas, é gratificante. Precisamos de muito apoio das pessoas, através de doações, para poder atender todos que pedem ajuda”, comentou Maria Tereza.

Doações

A Ação Solidária Adventista (ASA) consiste nas múltiplas iniciativas solidárias e serviços de assistência social que a igreja local, de forma organizada, realiza através de sua liderança e membros em favor de seus semelhantes. “A ASA foi criada para desenvolver um trabalho mais próximo das comunidades locais onde está inserida”, explica Maria Tereza.

Para ajudar com doações, o endereço da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Araucária – IASD Central é Rua Julieta Vidal Osório, 215, Centro. Os horários de atendimento são: das 9h às 12h e das 15h às 17h, mediante agendamento prévio pelo fone (41) 9 9699-7314, com Maria Tereza. Nas quartas-feiras o atendimento também ocorre das 20h às 21h, e nos domingos, das 20h às 21h.

Mais informações poderão ser obtidas pelos fones (41) 9 9929-7642 e (41) 9 9678 6907 (Raquel). Para doações em espécie, basta fazer um depósito de qualquer valor no Bradesco, Conta Poupança 3645/3748-6 (CNPJ 79.080.602/0039-29) ou um PIX na chave iasd.araucaria@acpr.org.br, enviar comprovante para os telefones/whatsapp já mencionados.