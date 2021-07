Ação Solidária da Igreja Adventista Araucária arrecada alimentos e agasalhos

As doações vão ajudar centenas de famílias que podem estar sofrendo com o frio e a fome. Foto: divulgação

A ASA – Ação Solidária Adventista, que está presente em vários locais do mundo, mantém um trabalho assíduo de assistência às famílias necessitadas. Em Araucária, um braço do projeto funciona na sede da Igreja Adventista Central, localizada na rua Julieta Vidal Osório, 215, Centro, e também atua na arrecadação de agasalhos, cobertores e alimentos, para atender as pessoas em vulnerabilidade social.

Qualquer pessoa da comunidade poderá contribuir com esse trabalho. Basta levar uma doação até à sede da IASD ou, quem preferir, também poderá deixar seu donativo durante os horários de cultos na Igreja. Em outros dias e horários, as pessoas podem ligar para o fone (41) 99524-3318, para agendar a entrega.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021