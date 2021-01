Accomuller lança empreendimento no Porto Laranjeiras, com vendas pela Atitude Imóveis

Compartilhe esta notícia

As casas ficam foram divididas entre área interna e externa do condomínio, com diferentes opções de tamanhos. Foto: divulgação

A Atitude Imóveis, imobiliária que está na cidade há mais de doze anos, começou 2021 com uma super novidade para quem sonha em conquistar a casa própria. São cinco casas, com excelente padrão de acabamento, localizadas na Rua Catarina Incot, 352, Jardim Dona Julia, na região do Porto das Laranjeiras, um dos bairros que vem se destacando pelo crescimento e qualidade de vida. O empreendimento acaba de ser finalizado e é perfeito para as famílias que buscam tranquilidade, conforto e segurança.

Com venda exclusiva pela Atitude Imóveis, as casas disponíveis para a compra possuem um terreno amplo, muito bom gosto e acessibilidade. “O empreendimento é da Accomuller Incorporadora e Construtora, empresa idônea no mercado, que sempre preza pela qualidade em suas obras, pensando acima de tudo no bem-estar das famílias que viverão suas histórias ali, executando suas obras com carinho e dedicação”, afirma Jander Klechovicz, proprietário da Atitude.

Outro diferencial do residencial são as possibilidades de escolha. Existem opções dentro e fora do condomínio, para que os compradores possam decidir, segundo suas necessidades. As casas têm entre 58 a 65m², com valores a partir de R$ 235.000,00, que pode ser negociado com a própria imobiliária. Os imóveis também podem ser financiados, utilizando o FGTS como entrada. Existe ainda a possibilidade de incluir carros como entrada e forma de pagamento. E tem mais, se efetuar a compra até 28 de fevereiro, o comprador ganhará um desconto imperdível de R$ 5.000,00!!!

Várias opções

Além de modernas, as residências vão garantir segurança e conforto para os futuros moradores. Foto: divulgação

Todas as unidades foram construídas dentro de um excelente padrão de acabamento. Foto: divulgação

Todas as casas contam com três quartos e design moderno. A casa 1, que fica de frente para a rua, possui área construída de 58,02m², em um terreno de 121,72m², no valor de R$ 260.000,00. Também de frente para a rua, a casa 2 tem uma área de 65,76m², terreno de 145,35m² e valor de R$ 270.500,00. A casa 3, na área interna, possui 59,13m², terreno de 104,84m², no valor de R$ 235.000,00. A casa 4 da área interna tem 60,86m², terreno de 100,09m² e valor R$ 240.000,00 e por fim a casa 5 possui área construída de 60,56m², terreno de 114,02m² e seu valor é R$ 245.000,00. Valores excelentes para imóveis incríveis!

Serviço

O empreendimento fica na Rua Catarina Incot, n° 351, no Jardim Dona Julia. A Atitude Imóveis está aberta para receber propostas de seus clientes e para parcerias com outras imobiliárias de Araucária e região para a venda das residências. Entre em contato com um dos consultores pelos telefones (41)3607-2364 ou (41) 98865-7742. Também no site (www.atitudeimoveis.com), a Atitude tem diversas opções em imóveis para compra, e no Facebook a imobiliária sempre atualiza seus seguidores sobre as novidades.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1245 – 21/01/2021