Achando que havia ganho, Ricardo Teixeira comemorou reeleição com “festa na piscina”

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o vereador Ricardo Teixeira (Republicanos) comemorando a reeleição no último domingo, 6 de outubro. Até aí, nada demais. O problema é que o edil não conseguiu mais quatro anos de mandato na Câmara.

Ricardo Teixeira até que foi bem votado. Fez 1.336 votos. O problema é que seu partido não alcançou o quociente eleitoral para ficar com pelo menos uma cadeira na Câmara de Vereadores. Somados, todos os candidatos do partido obtiveram 4.528 votos. O mínimo necessário para eleger um edil foi de 5.894.

No vídeo, gravado por um entusiasmado cabo eleitoral de Ricardo, o edil aparece numa casa, a beira da piscina, agradecendo a vitória. Ele começa dizendo: “não sei nem o que falar”. Em seguida, acrescenta: “passei por muitas coisas, seja pessoalmente, perseguição, mas Deus nos dá a honra na hora certa”. Mas adiante, complementa: “ganhamos com a ajuda de cada um de vocês. Daqui quatro anos teremos uma nova história, ainda maior do que essa”.

Ao terminar seu discurso, os cabos eleitorais, que também achavam que Ricardo havia ganhado, gritam em coro o nome do vereador.