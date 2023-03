ACIAA faz ação especial na Praça da Matriz para comemorar o Dia da Mulher

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária promoveu nesta quarta-feira (08/03), um evento especial em comemoração ao Dia da Mulher, na praça da Igreja Matriz em Araucária. A ação marca a retomada dos eventos públicos da ACIAA, pós-pandemia, com serviços gratuitos à população.

O presidente da associação, Aécio Novitski, destacou a importância da ação e adiantou que outros eventos serão realizados com periodicidade “A ACIAA exerce um grande papel social, somos uma instituição que oferece serviços e benefícios aos seus associados, mas também para a população em geral, no caso, os consumidores. Eventos assim atraem um grande número de pessoas e com isso conseguimos fomentar o comércio local. Hoje o evento foi na região central, mas para os próximos pretendemos levar a ACIAA e seus parceiros aos bairros da cidade, para cada vez mais estarmos próximos dos nossos associados”, comenta.

Mais de 400 testes de glicemia gratuitos e aferição de pressão foram realizados durante o evento. Mudas de flores cedidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente também foram distribuídas às mulheres que passaram pelo local. A ação foi uma promoção da ACIAA e contou com parceiros como a Uninter Araucária, Clínica São Vicente e Mary Kay.